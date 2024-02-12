Alaplı’da iki tır kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı O.E (50) 80 ADB 236 yönetimindeki tır, karşı yönden gelen H.M (28) 26 AFM 304 yönetimindeki tırla, Yığılca yolu Tekke mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.Olayda, Durumum haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı 2 tır sürücüleri hastaneye sevk etti.

Meydana gelen kaza neticesinde Yığılca kara yolunun her iki istikameti trafiğe kapandı. Kaza sebebiyle yığılca yolu yarım saat sonra trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.