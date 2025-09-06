Alaplı’da ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı Plajlar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alaplı Plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Akçakoca istikametine seyir halindeki İsmail K.’nın kullandığı 67 T 5016 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil çalılara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Selin A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazaya karışan ticari taksi çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.