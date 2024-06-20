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Alaplı’da trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde cip yol kenarında yapımı süren su kanalı duvarına ve ardından bir ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.06.2024 21:22
  • Giriş: 20.06.2024 21:22
  • Güncelleme: 20.06.2024 21:22
Kaynak: İHA
Alaplı’da trafik kazası: 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Açık Pazaryeri Sokak’ta C.D. idaresindeki BMW marka cip, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yapımı süren su kanalı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. C.D.’nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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