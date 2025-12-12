Alara Çayı yine hedefte

Alara Çayı’nda yıllardır iptal edilen projelerin, lisans süreçlerinin işletilmesiyle yeniden planlandığı ortaya çıktı. Gelişmeler, temmuz ayında AKP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın ev sahipliğinde DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman’ın da katıldığı toplantıda ilçede yeni bir baraj yapılacağını açıklamasından sonra hız kazandı.

Devlet Su İşleri’nin 11 Nisan 2023 tarihli Müracaat Edilen HES Projeleri Listesi, Alara havzasında yıllardır tartışma yaratan projelerin farklı şirketler tarafından bir araya getirilerek “Alara Enerji Grubu” adıyla toplulaştırıldığını ortaya koydu.

HES’LER VE REGÜLATÖRLER PLANDA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın planlama raporlarına ilişkin resmi listesinde de “Alara Enerji Grubu”nun “planlama raporu hazır olanlar” bölümünde yer aldığı görüldü. Listede grup; Alara Barajı ve HES, Gündoğmuş Regülatörü ve HES, Oğuz Regülatörü ve HES ve Uçankaya Regülatörü ve HES’ten oluşan bütünlüklü bir havza projesi olarak tanımlandı.Ayrıca DSİ’nin hazırladığı teknik şartnameye ait belgelerde, Bakanlığın sürecin ilk aşamasında Alara Enerji Grubu ile çalışmayı öngördüğü görüldü. Belgeye göre proje, Alara Sulama Projesi ile entegre biçimde yürütülecek, pompajlı sulama sistemine ilişkin enerji giderlerinin yıllık 20 GWh’e kadar olan kısmı dâhil olmak üzere bedellerin bir bölümünün projeyi üstlenecek şirkete yükleneceği belirtildi. Şartname, baraj ve HES kademelerinin tamamlanması için şirketlere takvim de getirirken, sulama suyunun zamanlaması ve pompaj enerji maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin hükümler içerdi.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, 2019’da Kamer Regülatörü ve HES projesine verilen ÇED olumlu kararını iptal etti. Kararda, projenin hem çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği hem de havzanın doğal yapısı gereği hidroelektrik yatırımına uygun olmadığı vurgulandı.