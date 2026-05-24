Alarko, Belgrad’a lüks villa dikecek

Özge SARI

İstanbul’un son büyük orman alanlarından Belgrad Ormanı içinde yer alan Bilezikçi Çiftliği Özel Ormanı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararlarıyla yapılaşmanın önü açıldı. Daha önce yapılaşma yasağı bulunan özel ormana yüzde 6 yapılaşma izni verilmesinin ardından ormanın koruma statüsü de düşürüldü.

Sarıyer’de bulunan özel ormanın mülkiyeti Alarko Ticaret’e ait. Mülkiyet sahiplerinin başvurusu üzerine alanın “nitelikli doğal koruma alanı” statüsü kaldırılırken bölge, sınırları daraltılarak “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak yeniden tescil edildi.

ORMAN DEĞİL VİLLA ŞANTİYESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ön izinle toplam 22 bin 187 metrekarelik iki ayrı alanda yapılaşmanın önü açıldı. Bakanlık kararıyla birlikte yaklaşık 150 lüks villalık projenin önündeki engeller kalkmış oldu.

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), kararın sıradan bir idari işlem olmadığını belirterek bunun Kuzey Ormanları’na yönelik organize bir rant operasyonu olduğunu söyledi. KOS tarafından yapılan açıklamada, “Karar, tamamen sermayenin taleplerine göre dikilmiş bir kılıftır. Bu tanım değişikliğindeki ‘kullanım’ kelimesinin ne anlama geldiği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hemen öncesinde verdiği yüzde 6’lık yapılaşma ön izniyle açıkça itiraf edilmiştir” denildi.

Koruma alanı adı altında Belgrad Ormanı’nın parça parça villa şantiyesine dönüştürüldüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sonuç nettir: İstanbul’un en değerli ekolojik koridorlarından biri olan yaklaşık 370 dönümlük bu muazzam özel ormanda, 150’ye yakın lüks villanın yapımı için fiilen start verilmiştir. Koruma alanı kılıfı adı altında, orman ekosistemi parça parça edilerek mega bir villa şantiyesine çevrilmek istenmektedir. Bakanlıklar, anayasal ödevleri olan ormanları koruma görevini bir kenara bırakıp sermayenin lüks konut projelerine ‘yasal zemin’ hazırlama merciine dönüşmüştür.”

Projeye ilişkin tüm imar planlarını ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini takip edeceklerini belirten KOS, açıklamasını “Kuzey Ormanları’nın her ağacını tek tek savunacağımızı bir kez daha belirtiyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

Öte yandan karara tepki gösteren mahalle sakinleri bugün saat 14:00’de Belgrad Kılıçpınar Ormanı’nda "Doğayı koru, geleceğe sahip çık’’ çağrısıyla toplanacak.