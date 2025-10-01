Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 01.10.2025 21:23
  • Giriş: 01.10.2025 21:23
  • Güncelleme: 01.10.2025 21:28
Kaynak: DHA
Alarm durumuna geçildi: Küresel Sumud Filosu'na İsrail kuşatması

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 mil uzaklarında İsrail donanması olduğu değerlendirilen 20’den fazla gemi tespit edildiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.
Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

