Alaşehir'de JES'e yargı freni kalktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sis Enerji tarafından planlanan 6 jeotermal enerji santralı (JES) ve 91 kuyuluk projeye ilişkin yargı süreci şirket lehine sonuçlandı. Daha önce iki kez iptal edilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı, Danıştay 4. Dairesi tarafından bozuldu. Dava kesin olarak reddedildi.

Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar köyleri arasında planlanan Tepeköy JES projesi için ilk ÇED Olumlu kararı 2021 yılında verildi. Proje, Özmen-3’ten Özmen-8’e kadar 6 santral ve 91 sondaj kuyusunu kapsadı. Bu karar 2022’de Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Danıştay da iptal kararını onadı. Şirket bunun üzerine raporu revize ederek yeniden başvurdu. 6 Aralık 2024’te Sis Enerji için yeniden ÇED Olumlu kararı verildi. Ancak bu karar da 2025 yılında Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından bir kez daha iptal edildi.

DANIŞTAY: ÇED YETERLİ

Danıştay 4. Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını bozdu ve davayı reddetti. Kararda, ilk iptal kararında belirtilen eksiklerin giderildiği vurgulandı. ÇED raporunun mevzuata uygun hazırlandığı ve ilgili kurum görüşlerinin alındığı belirtildi. Danıştay ayrıca bilirkişi raporunda yer alan “kamu yararı yoktur” değerlendirmesinin teknik sınırları aştığını ifade etti. Kararla birlikte Alaşehir’de, Büyük Ova Koruma Alanı içinde kalan ve üzüm üretimiyle bilinen geniş tarım arazilerinde Sis Enerji’nin 6 JES ve 91 kuyu projesinin önündeki yargı engeli kaldırıldı.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Öte yandan Alaşehir Ziraat Odası, projeye karşı açtığı davada jeotermal akışkanların içerdiği ağır metallerin ciddi risk oluşturduğunu vurgulanmıştı. Başvuruda, akışkanlarda arsenik, bor, flor, kurşun ve cıva gibi maddelerin bulunduğu belirtilmişti. Bu maddelerin toprak ve suya zarar verdiği ifade edilmişti. Proje alanının Alaşehir Çayı’na yakınlığı nedeniyle içme suyu havzalarını tehdit ettiği kaydedilmişti. Ayrıca projenin ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu belirtilmişti. 22 Temmuz 2025’te yapılan bilirkişi incelemesinde ise jeotermal faaliyetlerin Alaşehir Ovası’nda kalıcı kirlilik riski yaratabileceği tespit edilmişti. Raporda, projenin tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği ifade edilmişti. Toprak ve su kalitesini bozabileceği, ekosistem üzerinde kümülatif baskı oluşturabileceği değerlendirilmişti. Bu bulgular doğrultusunda yerel mahkeme projeyi iptal etmişti.