Alaşehir’de JES projesi iptal edildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kurulması planlanan Tepeköy Jeotermal Enerji Santralı (JES) projesine verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Alaşehir Ziraat Odası’nın açtığı davada, Manisa 2. İdare Mahkemesi, projenin kamu yararı taşımadığına ve tarımsal alanlara zarar vereceğine hükmetti.

Mahkeme kararında, proje alanının “Büyük Ova Koruma Alanı” içinde bulunduğu, alanın büyük kısmının dikili tarım arazileri ve zeytinliklerden oluştuğu vurgulandı. ÇED raporunun tarıma, toprağa ve hava kalitesine etkilerinin yeterince değerlendirilmediği, jeofizik verilerin ise bilimsel temelden yoksun olduğu belirtildi. Tüm bu nedenlerle projenin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Aralık 2024’te Sis Enerji şirketinin; Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar köyleri arasında planlanan Tepeköy JES (Özmen-3 JES, Özmen-4 JES, Özmen-5 JES, Özmen-6 JES, Özmen-7 JES, Özmen-8 JES) ve 91 sondaj kuyusu için “ÇED Olumlu” kararı verdi. Ziraat Odası, jeotermal akışkanların arsenik, bor, flor, kurşun ve cıva gibi zararlı maddeler içerdiğini, bu maddelerin toprak ve suya zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca projenin Alaşehir Çayı’na çok yakın olması nedeniyle içme suyu havzalarının korunmasına dair yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. 22 Temmuz 2025’te yapılan bilirkişi incelemesinde, jeotermal faaliyetlerin Alaşehir Ovası’nda kalıcı kirlilik riski yarattığı ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLDİ

Şirket proje için ilk olarak 2021 tarihinde başvuruda bulundu. Bakanlık ise 10 Eylül 2021 tarihinde projeye ÇED olumlu kararı verdi. Alaşehir Ziraat Odası kararı yargıya taşıdı. Manisa 2. İdare Mahkemesi ise kararı iptal etti. Mahkeme kararında projenin bölgeye zararları göz önünde bulundurularak ÇED olumlu kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yerel mahkemenin ardından Danıştay 6’ıncı Dairesi de ÇED iznini durdurdu. Şirket bu karara rağmen tekrar aynı projeyi aynı bölgede yapmak için çalışma başlattı.