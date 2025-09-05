Alaşehir’de Kent Lokantası ve Halk Mandıra açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ile birlikte Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı Alaşehirli yurttaşların hizmetine sundu. Düzenlenen tören ile birlikte Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Et, Alaşehir ilçesinde yurttaşlara hizmet vermeye başladı.

Yapılan açılışların 5 Eylül Alaşehir’in kurtuluş gününe denk gelmesinin ayrı bir gurur tablosu olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bugün, örnek projelerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Alaşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle hayata geçen kreşimizi hizmete sunduk. 2019’dan bu yana Türkiye'de belediyecilik anlayışında bir değişim yaşandıysa, bunun en önemli sembollerinden biri kreşler, diğeri ise kent lokantalarıdır. Manisa’da ilk kent lokantasının açılmasını sağlayan ve Akhisar’daki lokantamızın hizmete girmesinde emeği geçen, ilk yemeği birlikte yediğimiz Ferdi Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, ruhunun şad olmasını diliyorum. İstanbul’da ve Manisa’da ilk kent lokantaları açıldığında, bazı siyasetçiler bu hizmetle alay etmişti. Ancak bu ülkede insanlar et yiyemiyorsa, ailesiyle birlikte lokantada yemek yiyemiyorsa, üzülerek belirtmek isterim ki işte bu proje, işte bu hizmettir. Burada vatandaşlarımız, çok uygun fiyatlarla karınlarını doyurma imkânı bulacaklar. Amacımız kimseye rakip olmak veya esnafın işini bozmak değildir” dedi.

“GIDALARI BİZ GÖNDERECEĞİZ, ALAŞEHİR BELEDİYESİ YEMEKLERİ YAPACAK”

Kent Lokantasının binasını Alaşehir Belediyesi’nin yaptığını, içini ise Büyükşehir Belediyesi’nin döşediğini söyleyen Dutlulu, “Gıdaları biz göndereceğiz, Alaşehir Belediyesi yemekleri yapacak. İki belediye el ele çalışacak. Bu iş birliği sayesinde, A planımız ve B planımız olmadan, tek amacımız olan tüm Manisa’ya hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla kreşimizi, Kent Lokantamızı, Halk Ekmek, Halk Mandıra ve Halk Et hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle Halk Et projemizle tarıma, kooperatiflere, üreticiye ve tüketiciye destek olmayı hedefliyoruz. Bu projelerimiz, kimseyi zenginleştirmek için değil, halka hizmet götürmek amacıyla hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Alaşehir’in kurtuluş günü olan 5 Eylül’ü açılışlarla taçlandırmak istediklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yurttaşların 50 TL’ye yemek yiyebilecekleri Kent Lokantası ve Halk Mandıra açılışının yapılacağını söyledi. Öküzcüoğlu, “Kent Lokantası ve Halk Mandıra ile birlikte 5 Halk Ekmek büfesinin de açılışını gerçekleştireceğiz. Amacımız esnafımıza zarar vermek değil, birlikte yürümek. Daha önce de birçok kesime destekte bulunduk. Burada açılan Halk Mandıra ile de kooperatiflere destek veriyoruz. Amacımız kişileri zengin etmek değil, kalkınma modeli olarak gördüğümüz kooperatifçiliği ayağa kaldırmak. Bu konuda bu hizmeti bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.