Alaşehir’de orman yangınlarına karşı 4 aşamalı acil eylem planı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı önlem almak amacıyla Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemler için Kaymakam Alper Faruk Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Yzb. Yalçın Gürenci, Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, itfaiye, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda; bölgede yapılan risk analizleri, hızlı müdahale ekiplerinin oluşturulması, mahalle bazlı WhatsApp gruplarıyla koordinasyon sağlanması, yangın öncesi ve sonrası planlamalar ele alındı. Kaymakam Güngör, "Amacımız yangın çıkmadan önlem almak, çıktığında ise en kısa sürede müdahale edebilmektir" dedi.

Orman Yangını Riskini Azaltma Planı" kapsamında açıklanan dört aşamalı önlem planında; köylerde gönüllü yangın ekibi kurulması, yangın havuzları ve su tankerlerinin aktif tutulması, orman sınırlarında kuru otların imece usulüyle temizlenmesi, GEDAŞ ve AYDEM iş birliğiyle elektrik hatlarının denetlenmesi yer aldı.

Ayrıca anız yakımına sıkı denetim yapılacağı, muhtarlara kesin talimat verildiği, vatandaşlara cam şişe ve izmarit atmama, rüzgârlı havalarda ateş yakmama, ev çevresindeki kuru otların temizlenmesi konularında broşür dağıtıldığı bildirildi.

Çocuklara yönelik okul temelli eğitimler, bilgilendirici afiş ve animasyon çalışmaları planlanırken; traktör römorklarına su tankı takılması, evlerin bahçelerine koruyucu boşluk bırakılması ve köy yollarının düzenli açık tutulması da somut önlemler arasında yer aldı.

Kaymakam Güngör, "Bu topraklar hepimizin. Bir kıvılcım binlerce ağacı, hayvanı ve geçim kaynağımızı yok edebilir" diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.