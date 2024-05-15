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Alaşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.05.2024 10:28
  • Giriş: 15.05.2024 10:28
  • Güncelleme: 15.05.2024 10:28
Kaynak: İHA
Alaşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bağlık alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ü.K. idaresindeki 45 AP 907 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağlık alana girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Ü.K. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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