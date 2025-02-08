Alaska'da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan ve dün kaybolduğu belirlenen Bering Air uçağının enkazına ulaşıldı.

Uçakta bulunan 10 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uçakta dokuz yolcu ve bir pilot bulunuyordu. Kayıp uçağı bulmak için havada, karada ve denizde arama çalışmaları başlatılsa da zorlu hava koşullarının operasyonları sınırladığı belirtilmişti.

Uçuş kayıt verilerine göre dün yaklaşık bir saatlik mesafe için havalanan uçaktan son olarak yerel saatle 14.38’de, kalkıştan 38 dakika sonra deniz üstünde sinyal alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilerek kurtulan olmadığını kaydetti.