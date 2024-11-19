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Alaska'da kıyıya nesli tükentmekte olan balina vurdu

ABD'nin Alaska eyaletinde nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası vurdu.

Dünya
  • 19.11.2024 09:22
  • Giriş: 19.11.2024 09:22
  • Güncelleme: 19.11.2024 09:26
Kaynak: AA
Alaska'da kıyıya nesli tükentmekte olan balina vurdu
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletinin Anchorage kentine 15 metre uzunluğundaki Fin balinası vurdu.

Cook Inlet sahilinde karaya vuran nesli tükenmekte balina bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları balinanın ölüm nedenini ve bölgesel ekosistem üzerindeki olası etkilerini araştırırken, yetkililer güvenlik uyarısında bulundu.

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