Alaska nerede? Alaska hangi ülkeye ait? Alaska bağımsız mı?

Alaska, coğrafi konumu ve tarihiyle dünyanın en dikkat çekici bölgelerinden biridir. Soğuk iklimi, doğal kaynak zenginliği ve stratejik önemi nedeniyle her dönem ilgi odağı olmuştur. Peki Alaska tam olarak nerede bulunuyor, hangi ülkeye bağlı ve bağımsız bir devlet mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ALASKA NEREDE?

Alaska, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeybatısında yer alır. Batısında Bering Boğazı üzerinden Rusya bulunurken, doğusunda Kanada ile komşudur. Kuzeyde Arktik Okyanusu, güneyde ise Büyük Okyanus ile çevrilidir. Bu konumu sayesinde Alaska, hem Asya’ya hem de Kuzey Amerika’ya yakın stratejik bir noktada yer almaktadır.

ALASKA HANGİ ÜLKEYE AİT?

Alaska, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı bir eyalettir. ABD’nin yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti olan Alaska, 1867 yılında Rusya’dan satın alınmıştır. Washington yönetimi, bu satın alma ile hem doğal kaynaklara ulaşmayı hem de stratejik bir üstünlük kazanmayı hedeflemiştir. Başkenti Juneau, en büyük şehri ise Anchorage’tır.

ALASKA BAĞIMSIZ MI?

Alaska, bağımsız bir ülke değildir. ABD’ye bağlı 50 eyaletten biridir. Eyalet statüsüne 1959 yılında kavuşan Alaska, Amerikan federal sistemi içinde özerkliğe sahip olsa da dış politika ve savunma gibi kritik konular tamamen Washington’un kontrolündedir. Dolayısıyla Alaska’nın ayrı bir devlet yapısı ya da bağımsızlığı bulunmamaktadır.

ALASKA’NIN ÖNEMİ

Alaska, yalnızca yüzölçümüyle değil; petrol, doğal gaz, balıkçılık ve altın gibi doğal kaynaklarıyla da büyük bir ekonomik güce sahiptir. Ayrıca kutup bölgesine yakın konumu, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi küresel meselelerde Alaska’yı daha da önemli hale getirmektedir.