Alaska’da 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

ABD’nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan uçağın kaybolduğu belirtildi.

ABD’nin Alaska eyaletindeki Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Unalakleet şehrinden Nome’ye giden Bering Air’a ait küçük yolcu uçağının radardan kaybolduğu ifade edildi.

Uçuş kayıt verilerine göre dün yaklaşık bir saatlik mesafe için havalanan uçaktan son olarak yerel saatle 14.38’de, kalkıştan 38 dakika sonra deniz üstünde sinyal alındı.

Bir pilot ve 9 yolcunun yer aldığı Cessna Caravan tipi uçağın bulunması için operasyon başlatıldı.

Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, hava koşullarının hava operasyonlarını sınırladığını söyledi.