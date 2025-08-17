Alaska’da anlaşma yok

Umut Can FIRTINA

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği zirve, beklentilere rağmen Ukrayna'da ateşkes olmadan sona erdi.

Üç saat süren görüşmenin ardından iki lider de "büyük ilerleme kaydedildiğini" vurgulasa da zirveden herhangi somut bir mutabakat çıkmadı.

TOP ZELENSKİ’DE

Trump zirve sonrası Fox News’a verdiği demeçte Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, "Şimdi bunu halletmek tamamen (Ukranya) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski’ye bağlı" dedi. Trump, bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Zelenski ise Alaska’daki zirve sonrası Trump ile “uzun” bir telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Ülkesinin “yapıcı işbirliğine hazır olduğunu” belirten Zelenski, “Savaşın sona ermesi ve katliamların durdurulması konusunda tüm detayları Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim” dedi.

***

MESELE SADECE UKRAYNA DEĞİL

Moskova Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, Alaska’daki zirveyi değerlendirdi:

Cuma önemli bir gündü çünkü her şeye rağmen 21. yüzyılın en büyük savaşında sonun başlangıcına doğru en önemli adım atılmış oldu. Bu yönüyle pozitif bir görüşme. Zaten sihirli bir değnekle Ukrayna savaşı gibi karmaşık bir problemin bir görüşmeyle çözüleceğini beklemek abes olurdu. Kremlin de görüşme öncesi yaptığı somut bir anlaşma imzalanmayacağını belirtmişti.

Trump da “Moskova ve Leningrad’ı da alsam memnun olmayacaklar” diyerek beklentilerin büyük olduğuna dair mesaj verdi. Dolayısıyla Trump ve Putin’de görüşmeden sonra bir hayal kırıklığı yok.

PUTİN’İN DÖNÜŞÜ

Görüşmenin bir diğer önemi, Trump aslında Putin’in tekrar dünya siyaset arenasına dönüşünü teyit etmiş oldu. Bundan sonraki yeni dünya düzeninde özellikle Avrasya bölgesinde sürecin Putin Rusya’sıyla işleyeceği, çalışacağı ve şekilleneceği Trump’ın nezdinde bütün Batı tarafından kabullenilmiş oldu.

Trump, “gerekirse sizi baş başa bırakırım” söyleminden tekrar eski haline dönecek ve Avrupa ile Moskova arasında aracı rolüne devam edecek bir süre daha. Her halükârda savaştan çok diplomasinin konuşulacağı bir süreç başladı. Bundan sonra savaşın seyrini değiştirecek nitelikte olmayacak cephede yaşananlar.

Bu, Ukrayna’dan savaş haberi almayacağız anlamında değil. Ama sonuçta belli birtakım güvenlik garantilerini Rusya’nın "Evet bunu anlayışla karşılıyoruz" demesi çok önemli. Avrupa o kapsama kendi güvenlik endişelerini de sokuyor ve bu anlamda Putin’in dün "Bu sağlanmalı" demesi Avrupa’ya verilen en önemli sinyaldi. Trump’ın umurunda değil ne kadar Ukrayna toprağı gitmiş ne kadar kalmış. O kendi çıkarı açısından bu sürecin artık tamamlanması gerektiğine kanaat getirmiş durumda.

Çünkü mesele sadece Ukrayna değil. Trump’ın Rusya’dan beklediği başka şeyler de var. Örneğin Trump Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore yakınlaşmasının ABD açısından çok stratejik bir problem olduğunu düşünüyor. Bunu bir şekilde ortadan kaldırmak için Putin’le anlaşmak lazım. Ayrıca Arktik, Kuzey Kutbu meselesinde Rusya hala en güçlü. Bu anlamda Rusya’yla ortak bir dilin bulunması lazım. Bütün bunlar ABD’yi Ukrayna Savaşı kapsamında da bir şekilde Rusya’yla anlaşmaya zorluyor.

SOĞUK SAVAŞTAN DERSLER

Şunu kesin olarak söyleyebiliriz, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde bir yumuşama yaşanacak ve bu aslında bölge ve dünya siyasetine de olumlu yansıyacak. Bu yönüyle aslında Soğuk Savaş döneminden sonra barış dönemi getiren Gorbaçov’un Reagan’la Reykjavik görüşmesine benziyor, en azından başlangıç açısından. Hatta bizi bugüne getiren sürece bakarsak aynı sonu yaşamamak için, iki taraf da elde ettiği ciddi tecrübelerle bundan sonrasını daha kontrollü bir şekilde yöneteceklerdir.

Büyük ihtimalle Trump Moskova’ya gelecek. Bundan sonraki görüşme, örneğin bir Zelenski-Trump-Putin görüşmesi, belli çalışmalar yapıldıktan sonra Minsk’te, Belarus’ta olabilir.

RAHATLATMA HAMLELERİ

Putin Alaska’ya gitmeden önce bir kararname imzaladı. 2023’te Sakhalin-1 diye büyük bir petrol projesi vardı ve orada %30 payı ExxonMobil’indi. 2023’te Rusya yaptırımlardan sonra burayı kamusallaştırıp Rosneft’e verdi. Ayrıca dövizle ihracat yapan firmaların rubleyi güçlendirmek için döviz bozma zorunluluğunu iptal etti. Yani Putin oraya eli boş gitmedi, somut birtakım adımlar var ve Trump da buna yanıt verecektir ve bu karşılıklı olarak yavaş yavaş ilerleyecektir.

Nükleer silahların kısıtlama anlaşması şu anda son uzatmalarla 2026 Şubat’ına kadar devam ediyor. Örneğin Putin ve Trump bir sonraki görüşmede bunu uzatırsa, dünyada genelde bir barış atmosferi oluşur. Hem bölgede hem Avrupa üzerindeki bu baskılar, yani güvenlik endişeleri azalır.

***

ABD: HÜSRAN KREMLİN: ZAFER

ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’daki zirvede Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesi Amerikan siyasetinde tartışma yarattı. Kremlin ise görüşmeyi “zafer” olarak nitelendirdi. Senato’daki Demokrat lider Chuck Schumer, Trump’ın “bir otoriter lidere kırmızı halı serdiğini” söyleyerek “Bu diplomasi değil, tiyatro” dedi.

***

UKRAYNALILAR ÇOK ENDİŞELİ

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaklaşık 6 milyon Ukrayna vatandaşı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna vatandaşları çeşitli koruma programlarından yararlanıyorlardı. "Uniting for Ukraine" (UFU) programı kapsamında ABD’ye kabul edilen yaklaşık 120 bin Ukraynalı, insani koruma statülerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer Trump yönetimi uzatma kararı almazsa bu kişiler, yasa dışı statüye düşerek tutuklanma ve sınır dışı edilme riskiyle karşılaşacak.