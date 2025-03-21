Alaska’da düşen uçağın ön raporu yayınlandı

ABD’nin Alaska eyaletinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ön rapor açıklandı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Bering Air şirketine ait uçağın maksimum kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazla yükle havalandığını duyurdu.

Raporda ayrıca, uçuşun buzlanma riski bulunan hava koşullarında gerçekleştiği ve bunun da kazayı etkileyen önemli faktörlerden biri olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu da 17 Şubat’ta Ontario eyaletindeki bir havalimanına iniş sırasında yaşanan kazaya ilişkin ön inceleme raporunu paylaştı. ABD’nin Delta Air Lines şirketine ait yolcu uçağının piste yüksek hızla inmesi nedeniyle sağ ana iniş takımlarının çöktüğü bildirildi.

Raporda, uçağın iniş hızının yaklaşık saatte 250 kilometre olduğu ve yere temasın ardından iniş takımı katlanarak kanadın gövdeden ayrılmasına yol açtığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği günün yüksek rüzgarlı ve buzlu hava koşullarında geçtiği de rapora yansıdı.

Her iki kazanın da kesin nedenlerine ilişkin teknik incelemeler devam ediyor.