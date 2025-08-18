Alaska’da yeni düzenin acımasız bir başlangıcı

Jean-Luc Mélenchon*

Trump ile Putin’in dünyayı etkileyecek ölçüde büyük bir güce sahip olması, iki liderin görüşmesini çok önemli kılıyor. Özellikle de şu anda yaşanan jeopolitik dağılma ortamı, bu buluşmayı daha da kritik hale getiriyor.

Görüşme, Avrupalı müttefikler ve NATO’nun uşak konumundaki üyeleri açısından ise yeni bir aşağılanma anlamına geliyor. Avrupa’nın geleceği hakkında kararlar alınırken Avrupa Birliği dışarıda bırakıldı. Böylece, Avrupalıların son otuz yıldır Rusya konusunda izledikleri politikanın mantıksızlığı gözlerinin önünde seriliyor. Halbuki Rusya, AB üyeliği müzakerelerinin devam etmesi beklenen Türkiye’den daha fazla Avrupa’nın bir parçasıdır. Avrupa Birliği liderlerinin 2008’de Budapeşte’de aldığı, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya dahil edilmesi kararı, Rusya’ya açık bir savaş ilanıydı. Bu blogda da bunu analiz etmiş ve uyarıda bulunmuştum. Bu uyarıyı yapan tek kişi de ben değildim. Dolayısıyla bunun bilinmediğini söylemek imkansız.

ABD ise bu süreçte çok karmaşık bir oyun oynadı. “Asıl düşman”ın Çin mi, Rusya mı olduğunu seçmeleri gerekiyordu. Tereddütler, kararsızlıklar ve gidip gelmeler, eylemlerini karmaşıklaştırdı. Şimdi ise çok geç. Ukrayna, ABD’nin doğrudan sahaya girmediği koşullarda bu savaşı kazanamaz. Ancak Washington, Çin faktöründen ötürü böyle bir adım atamayacak durumda. Dolayısıyla ABD de bu savaştan galip çıkamayacak.

Avrupa’nın yeni bir haritasının çizilmesini kabul etmek zorunda kalacaklar. Sonuç olarak, siyasi Avrupa bu savaşta canını verecek. Var olmadığını, ne iradesi ne de imkânları olduğunu kanıtladı. Her zamankinden daha fazla, bu Avrupa Alman Avrupa’sı olacak. Yani bir hiçlik.

Ukrayna, hem ABD’ye hem Avrupalılara güvenerek bağımsızlığını koruyabileceğini sandı. Bugün bunun boş bir hayal olduğu ortaya çıktı. Askeri nedenlerin yanı sıra siyasal düzen de çöküşün eşiğinde. Sendikaların ve muhalefet partilerinin yasaklanması, Zelenski’nin süresi dolmuş olmasına rağmen iktidarda tutulması, yolsuzluğun sürmesi, kitlesel asker kaçaklıkları… Bütün bunlar, iktidarın halkla bağını kopardı. NATO’yu mutlak güvence görenler yanıldı. Atlantikçi sol da bu hayali sürdüremeyecek. ABD-İsrail ilişkileri düşünüldüğünde, atlantikçi blokta gerçek bir kopuş beklemek de zor.

Bugün her ülke kendi gücüne dayanmak zorunda. ABD, Rusya, Almanya ve diğerleri bu yeni güç dağılımından paylarını alacak ve kendi çıkarlarını sağlayacaklardır. Fransa ise ne gerçekçi bir politikaya ne de iddiaya sahip, hırsı ve mevcut durumu kavrayış gücü yoktur. Ukrayna sınırları, Ukraynalıların yokluğunda tartışılacak. Zelenski’nin ayrılması anlaşmanın şartıdır. Çünkü Zelenski’nin görevi bitmiş sayılıyor; Rusya da zaten onunla kalıcı bir anlaşma yapmayacaktır.

Trump ve Putin, bölünmenin kabul edilmesi konusunda anlaşırlarsa, bu ne kadar ileri gidecek? ABD ve SSCB arasında dünyayı paylaşma anlaşması olan yeni bir Yalta’nın tanıkları mı olacağız? Belki bazıları bunu ister. Ancak Çin olmadan böyle bir düzenleme kalıcı olamaz. Ayrıca Putin, Çin ile ittifakından ABD’nin çöküş sürecindeki vaatleri için vazgeçmeyecektir.

Bu süreç başka fırtınaları da getirecek. Polonya ve Macaristan’ın Ukrayna’dan toprak talebi yeniden gündeme gelebilir. 2016’da AGİT çatısı altında “sınır konferansı” önerilmişti; Bana, sınırları değiştirmek istediğim için aptalca bir suçlama yöneltildi. Ben ise sınırların biz olmadan da değiştirileceğini ve bu tür durumların yol açtığı savaşlara maruz kalmaktansa, tartışmayı organize ederek önlem almak daha iyi olacağını savunmuştum. Şimdiyse uyardığımız şey yaşanıyor: sınırlar kendi kendine değişiyor. İskoçya, Katalonya, Belçika’daki Flaman bölgesi… hepsi bu tartışmayı hatırlatıyor. Eski Sovyet bloğunun sınırları hiçbir zaman tam anlamıyla istikrara kavuşmadı.

Kısacası, Trump ile Putin’in Behring Boğazı’nda yapacağı görüşme, büyük bir eşik aşımı olabilir. Bu konuda risk alan tek ülke ABD’dir. Hiçbir karar alınmadan geri dönme riski. Avrupalılar ise, bu durumdan en ufak bir avantaj bile elde edemezler... 2005’ten beri bizi çene çaldıkları, dayanılmaz Atlantikçi kibirleri ve planlarının muhteşem geleceği hakkında sıradan sözleriyle bıktıran tüm gevezelerin gerçek bilançosu budur. Zamanları, projeleri gibi tükendi. İtaatsiz bir hükümet, Fransa’nın küresel karşıtı tarafsızlık politikasını uygulayabilmesi için tamamen farklı bir şey başlatmak için serbest kalacaktır. Başka bir Avrupa ihtimali de artık masada.

*Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Lideri

Kaynak: melenchon.fr

Çeviren: Atahan Uğur