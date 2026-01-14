Albacete - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya futbolunda heyecan bu akşam İspanya Kral Kupası karşılaşmasıyla devam ediyor. Dev kulüp Real Madrid, son 16 turunda ikinci lig temsilcisi Albacete’ye konuk oluyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından sahaya çıkacak olan Madrid ekibinde Arda Güler detayı ise Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Albacete - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar…

ALBACETE - REAL MADRİD İSPANYA KRAL KUPASI SON 16 TURU

Real Madrid, hareketli geçen günlerin ardından İspanya Kral Kupası son 16 turu kapsamında yeniden sahne alıyor. Barcelona yenilgisinin ardından görevine son verilen Xabi Alonso’nun yerine takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa, bu maçla birlikte Real Madrid kariyerindeki ilk sınavına çıkacak.

Ev sahibi Albacete ise bu sezon La Liga 2’de zor bir dönemden geçiyor. Küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan Albacete, kupada sürpriz yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

ALBACETE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Albacete - Real Madrid maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Carlos Belmonte Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak.

ALBACETE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı Albacete - Real Madrid maçı hangi kanalda? sorusu da yanıt buldu. İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı yayın ile izlenebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, Albacete deplasmanında da gündemin merkezinde yer alıyor. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın, genç yıldız futbolcuya bu karşılaşmada ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Arda Güler’in orta sahadaki yaratıcılığı ve oyun zekâsı, Real Madrid’in kupadaki hedefleri açısından kritik bir rol oynayabilir.

ALBACETE - REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11’LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri netleşti.

Albacete Muhtemel 11

Lizoain

Lorenzo

Moreno

Villar

Neva

Jogo

Puertas

Capi

Melendez

Valverde

Betancor

Real Madrid Muhtemel 11

Lunin

Carvajal

Alaba

Carreras

F. Garcia

Arda Güler

Ceballos

Pitarch

Rodrygo

G. Garcia

Mastantuono

REAL MADRİD KUPADA YOLUNA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Real Madrid, turnuvada bir önceki turda CF Talavera’yı eleyerek son 16’ya yükseldi. Albacete ise San Fernando, Leganes ve Celta Vigo engellerini aşarak kupada dikkat çeken bir performans sergiledi.

