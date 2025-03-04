Albayrak şikâyetçi olmuştu: Evrensel gazetesi yöneticilerine 10'ar ay hapis cezası
Evrensel gazetesi yöneticileri Kürşat Yılmaz ve Görkem Kınacı’ya, Serhat Albayrak’ın şikâyeti üzerine açılan davada 10'ar ay hapis cezası verildi.
Evrensel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz ve eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’ya, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’ın şikâyeti üzerine yargılandığı davada 10’ar ay hapis cezası verildi.
Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Asliye 2. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Serhat Albayrak’a yönelik ‘iftira’ suçunu işlendiği iddiasıyla Kürşat Yılmaz ve Görkem Kınacı'ya 1 yıl hapis cezası verdi.
Takdir indirimi kullanan mahkeme heyeti cezayı 10 aya düşürdü. Mahkeme hakaret iddiasından ise karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Avukat Devrim Avcı kararı istinafa taşıyacak.