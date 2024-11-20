Albayrak’a dev uçak ihalesi

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül’de ambulans uçak kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında en az iki adet ambulans uçak kiralanacağı belirtildi.

İhale, “Kısmi teklife uygun” olarak gerçekleştirilerek ikiye bölündü. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak kiralama ihalesi kapsamında ilk sözleşme 1 Kasım’da imzalandı.

Bakanlık ile masaya oturan şirketlerden biri tanıdık çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan sözleşmeye göre, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak kiralama ihalesinin ilk kısmı, Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne verildi.

Albayrak Grubu bünyesindeki Platform Turizm Taşımacılık’ın, ihaleyi Sos Havacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yaptığı iş ortaklığıyla aldığı öğrenildi.

Bakanlık ile Platform-Sos ortaklığı arasında imzalanan sözleşmenin değeri, 16 milyon 316 bin Amerikan Doları oldu. Sözleşmenin Türk Lirası cinsinden karşılığı ise 552 milyon 941 bin TL ile ifade edildi.

Sözleşmeye göre, Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm ve Sos Havacılık, Sağlık Bakanlığı’na ambulans uçak kiralayacak. Kiralama, üç yıl süreli ve 4 bin saat kullanılacak şekilde sınırlandırılacak. Uçaklar, en az iki hasta taşıma kapasitesine sahip olacak.