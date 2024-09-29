Albayraklara ihale yağmuru

Yeni Şafak gazetesinin sahibi olan Albayrak ailesinin kamudan bir büyük ihale daha aldığı ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olan Albayrak ailesinin Platform Turizm isimli şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yaptığı bildirimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ihale aldığını açıkladı.

Şirket KAP'a yaptığı bildirimde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araç kiralama hizmet alım işi 3 milyar 60 milyon TL artı KDV bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, İBB'den davet beklediğini de belirten şirket şu ifadeleri de kullandı: "İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve tam 21 ayrı alanda iş yapan Albayrak Holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor.

‘YÜRÜ YA KULUM’ DENDİ

Holdinge bağlı şirketlerin son yıllarda kamudan aldığı yüzlerce ihalenin toplam bedeli milyarlarca lirayı bulurken Albayrak Holding, özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikaları ile kâğıt fabrikası gibi birçok fabrikayı da satın aldı.

Albayrak Kardeşler’in adı ilk kez, 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik geçiş sistemi Akbil’deki usulsüzlük soruşturmaları sırasında ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Organize Suçlar Şubesi, Albayrak’ın ortaklarından Ahmet Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 58 kişiyi gözaltına aldı, şirketin bütün evraklarına el koydu.