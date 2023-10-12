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Albert Riera, Bordeaux'nun yeni teknik direktörü oldu

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 16:20
  • Giriş: 12.10.2023 16:20
  • Güncelleme: 12.10.2023 16:20
Kaynak: AA
Albert Riera, Bordeaux'nun yeni teknik direktörü oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa'nın Ligue 2 takımı Bordeaux'nun teknik direktörlük görevine getirildi.

Fransız kulüpten yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik adamla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Riera, daha önce Sloven ekipleri Olimpija Ljubljana ve son olarak NK Celje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.

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