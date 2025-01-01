Alberto Bigarelli kimdir? Bigarelli kaç yaşında ve nereli? Bigarelli'nin oyunculuk ve antrenörlük kariyeri

Alberto Bigarelli, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. Bigarelli'nin Galatasaray'a gelişi, deneyiminden kariyerine Galatasaray taraftalarının aklına bazı soruları da beraberinde getirdi.

BİGARELLİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan İltalyan çalıştırıcı Alberto Bigarelli, 34 yaşında ve kariyerinin oldukça başında bir isim.

ALBERTO BİGARELLİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Alberto Bigarelli, profesyonel kariyerine voleybol oyuncusu olarak başlamıştır. Smaçör pozisyonunda oynayan Bigarelli, oyun içindeki disiplini ve teknik becerileriyle öne çıkmıştır. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik ekiplere katılarak voleybol dünyasındaki yolculuğunu sürdürmüştür.

ALBERTO BİGARELLİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

2011/12 Sezonu: Edilesse Conad Reggio Emilia (İtalya) 2012/13 Sezonu : Reima Crema (İtalya) 2013/14 Sezonu : Correggio Volley (İtalya) 2014/15 - 2015/16 Sezonları : CIS Reti TLC Hydra Latina (İtalya) 2016/17 Sezonu : Borghi Castelfranco Emilia (İtalya) 2017/18 - 2018/19 Sezonları : Gabbiano Top Team Mantova (İtalya) 2019/20 Sezonu: MoMa Anderlini Modena (İtalya)

ALBERTO BİGARELLİ'NİN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Bigarelli, oyunculuk kariyerinin ardından Reale Mutua Fenera Chieri '76 ve Volley Bergamo 1991 gibi İtalya’nın prestijli kulüplerinde yardımcı antrenörlük yapmıştır. 2023-2024 sezonunda Volley Bergamo 1991'de başantrenör olarak görev almış ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir.

ALBERTO BİGARELLİ'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2022/23 Sezonu : Reale Mutua Fenera Chieri '76 (İtalya) - Yardımcı Antrenör

: Reale Mutua Fenera Chieri '76 (İtalya) - Yardımcı Antrenör 2023/24 Sezonu : Volley Bergamo 1991 (İtalya) - Yardımcı Antrenör ve Başantrenör

: Volley Bergamo 1991 (İtalya) - Yardımcı Antrenör ve Başantrenör 2024/25 Sezonu : CSM București (Romanya) - Başantrenör

: CSM București (Romanya) - Başantrenör 2024/25 Sezonu: Galatasaray Daikin (Türkiye) - Başantrenör

BİGARELLİ'NİN GALATASARAY DAİKİN'E TRANSFERİ

Galatasaray Daikin, Alberto Bigarelli ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı. 31 Aralık 2024 tarihinde Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü olarak açıklanan Alberto Bigarelli'nin, genç yaşına rağmen kazandığı tecrübelerle sarı-kırmızılı kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması tahmin ediliyor.

BİGARELLİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Alberto Bigarelli’nin henüz uluslararası turnuvalarda şampiyonluk sayısı bulunmuyor. Bigarelli'nin en son çalıştırdığı CSM București'deki performansı da, eleştirilerin odağını oluşturan bir başka etmen. Bigarelli'nin, CSM București ile 12 takımlı Romanya Ligi'nde 10'uncu sırada yer alması eleştiriliyor. Buna karşın Galatasaray Daikin'in Bigarelli ile sezon sonuna kadar bir anlaşma yapması, Galatasaray Daikin'in 2025-2026 sezonuna hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Bu durum da, Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'ın neden bu sezonda böyle bir adım attığı tartışmalarını da alevlendiriyor.

ALBERTO BİGARELLİ'NİN TAKTİK ANLAYIŞI NEDİR?

Bigarelli, modern voleybol taktiklerine odaklanan, hızlı hücumlar ve etkili savunma stratejileri geliştiren bir antrenördür. Takımlarını disiplin ve dayanıklılık temelinde yönetmesiyle tanınır.