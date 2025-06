Alberto Manguel ile söyleşi: Okumak kelimelere kanat verip uçmalarını sağlar

Bilge Su YILDIRIM

“Dışarıda aradığımız mucizeleri içimizde taşıyoruz.

Afrika da, harikaları da içimizdedir.”

-Sir Thomas Browne

İstiklal Caddesi’ni koşar adım geçiyorum. İstikamet Yapı Kredi Kültür Sanat. “Yalnızca kitaplar üzerine kitap yazan yazar” Alberto Manguel ile randevum var. Krem rengi bir fötr şapka ve dışarıya bir tür sıcak yakınlık yansıtan yuvarlak gözlükleriyle karşılıyor beni. Tanışıyoruz. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğumu söylüyorum, edebiyattan ‘okuma sanatına’, politikadan insan haklarına uzanan bir saatlik sohbetimiz başlıyor böylece.

Bugünlerde derslerde neler işlediğimizi soruyor, “Haftaya John Milton’ın Yitirilen Cennet’inden (ing. Paradise Lost) sınavım var” diyorum. Biliyorum ki bir kanal buldum.

“Okumayı da bir sanat olarak tanımlıyorsunuz” diyerek başlıyorum, “Bence bu çok ince bir yaklaşım. Çünkü genelde okumak bir sanat türü olarak değerlendirilmez, bilirsiniz, daha edilgen bulunur, okurun sadece okumakla ortaya bir sanat üretimi koymadığı söylenir…”

HER OKUR YENİ BİR KİTAP YARATIR

Sadelikle açıklıyor: “Örneğin sen Yitirilen Cennet’i okuyorsun. Ancak bu okumayı Milton’ın bir çağdaşı gibi gerçekleştirmiyorsun. Günümüzden bir okuyucunun o dönemki din savaşlarına ve dünyanın durumu hakkında sahip olabileceği tüm bilgilerin ışığında okuyorsun. Yani, Yitirilen Cenneti’i 21’inci yüzyılın perspektifiyle okuyorsun ve elbette bunu metne de taşıyorsun. Şiirdeki kelimeler değişmiyor, ama sen, zorunlu olarak, metin üzerine yeni bir okuma gerçekleştiriyorsun. Zira İngiliz Reformasyonu’nu biliyorsun, Milton’dan sonra İngiltere tarihinde neler olduğunu biliyorsun, Blake’in Milton yorumunu… Otoriteye karşı isyan etmeyi, Milton’ın bilemeyeceği bir şekilde tanıyorsun mesela. Dolayısıyla, aslında gerçekleştirdiğin okumayla, bir okuyucu olarak, yeni bir kitap da sen yaratıyorsun. Ve bunu yapabilmek için de bir sanatçının sahip olduğu kabiliyetlerin olması gerekiyor.”

“Tam da bu noktada” diyorum, “Bir okurun bir arkeolog gibi çalışması gerektiğini söylüyorsunuz. ‘Yazarın bilinç düzeyinde farkında olmadığı şeyleri de okuyucunun bulup çıkarması gerekir.’ Ama aynı zamanda, teknik olarak, metinde olmayan bir şeyi de metne ekleyemezsiniz…”

“Ama yazarın metinde ne vermek istediğini nereden bilebilirsin ki” diye karşılık veriyor, “işte tam da bunu sormak istiyorum, aradaki ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz?”

“Bak” diyor, “bilemezsin.” “Milton’a şunu diyebilseydin, ‘Bay Milton, Yitirilen Cennet’i yazma fikrini nereden edindiniz…’ Sana Hıristiyanlığın Protestan yorumuyla bazı dini inanç terimlerine dayanan cevaplar verirdi. Ancak bu, Milton’ın bir yazar olarak değil, bir okuyucu olarak metne yüklediği bir şey olur. Aslında yazara neyi kastettiğini, niyetini sorduğunuzda ondan bir şey icat etmesini istiyorsun. Ancak bana kalırsa, bir okur olarak bir metni okumanın en etkili ve zengin yolu, tüm bu düşünceleri bir kenara bırakmaktan geçiyor. Elbette bu da neredeyse imkânsız.”

ARADIĞIM CEVAPLARI KİTAP SAYFALARINDA BULUYORUM

Yitirilen Cennet’in sohbetin gövdesini şekillendirmesinden mutluyum. Bir sonraki sorum kendisinin okumak ile kurduğu ilişki üzerine. İsviçreli Edebiyat Eleştirmeni Sieglinde Geisel ile gerçekleştirdikleri söyleşiyi okumamdan bu yana bu konu ilgimi çekiyor. Zira Manguel, çevremizi saran dış dünyayı anlamlandırmak için kitaplara başvuran biz fanilerin aksine, kitaplarda okuduklarıyla dış dünyada tanışıyor. Geisel’le söyleşisinde şöyle diyor: “Benim için gerçeklik, çoğunlukla bir kitabın sayfalarıdır.”

Bu alışıldığın tersine durumu çocukluğunun şekillenişi ile açıklıyor. İsrail’de Arjantin Büyükelçiliği yapan babası yüzünden iki ebeveyninin de oldukça yoğun olduğunu bu yüzden hayatının ilk yedi yılında tüm vaktini anadili Almanca olan Çek bakıcısı Ellin ile geçirdiğini, ne okula gittiğini ne de sokakta arkadaşlarının olduğunu anlatıyor: “Her çocuk gibi dünyayı keşfetmek istiyorsunuz, arkadaşlık nedir, aşk nedir, macera nedir öğrenmek… Ben tüm bunları kitaplarla öğrendim. O gün bugündür ne zaman bir şey yaşasam ya da bir şey üstüne düşünsem kitaplar aklıma gelir. Yani mesela diyebilirim ki, Alice Harikalar Diyarında gibi, benim için her amaca hizmet eden kitaplar var ve bana ister kişisel ister politik bir soru sor, cevabını Alice’te bulabilirim. (Gülümsüyor) Kütüphanemde kafamdaki soru neyse onun hakkında konuşabileceğim sözcükleri bulabileceğimi biliyorum.

“Yani pek çok insan için durum önce dünyada olanı görüp sonra onu anlamak için kitaplara başvurmaktır ama sizin için kitabın kendisi mi dünyadaki gerçekliği şekillendiriyor?”

“Paraleller. Benim için kitaplar dünyaya açılan pencereler. İnsanlar okumayı bir tür kaçış ya da eğlence olarak görüyorlar, elbette bunlar da var, ancak bana göre kitaplar gerçekliği yüzüme çarpar. Jane Eyre’i karakterle empati kurmadan, sömürülen ve bu dünyada hayatta kalmak için çabalayan genç bir kadının nasıl bir yol izlediğini görmeden okuyamam. Karakter elbette gerçek değil, ama Jane, benim için, bu dünyada başka Jane Eyre’ler bulabildiğim için gerçek.

Yani aslında ne olursa olsun her seferinde edebiyatın içinde bir cevap buluyorum. Odessa ve İlyada’ya çalıştığını söyledin… Şu an ne yaşıyoruz? Her yerde savaş, çatışma… Katliamlar ve soykırımlar dünyasındayız. Her zaman savaşan iki taraf vardır ancak kimse gerçek adalet için savaştığını iddia edemez. Peki çatışmaya bir çözümü nerede bulursunuz? İlyada’nın sonunu hatırlıyor musun? Hektor, Aşil’in arkadaşı ve sevgilisi Patroklos’u öldürdü, Aşil de Hektor’u. ‘Seni öldüreceğim çünkü arkadaşımı öldürdün.’ Bu sonsuza kadar devam edebilir. Ancak Homeros, edebiyat literatüründe bildiğim en dokunaklı sahnelerden birini verdi. Yaşlı kral Priam, Aşil’e, oğlunun katiline, gidip oğlunun cesedi için yalvarmak zorundaydı. Yani sanki Hamas’ın lideri, Netanyahu ile konuşuyormuş gibi... Peki ne oldu? Aşil, en yakın arkadaşının katili olan adamın babasını, düşmanıyla karşılaştı. Ve birden bu yaşlı adamın bedeninde, uzakta olduğu için göremediği babasını gördü. Ve ağlamaya başladı. Priam ise Aşil’de, oğlunun katilinde, genç oğlunun imgesini gördü ve o da ağlamaya başladı. Ve böylece iki adam da kucaklaşarak ağlaştı. Aslında insanlığın haline ağladılar. Neden düşman oldukları sorusu uzaklaştı ve birbirlerinin çok sevdikleri birini kaybetmiş, etten kemikten iki insan olduklarını hatırladılar. Ve işte bu an edebiyatın size ‘Bu gerçekleşebilir, bu yapılabilir’ dediği andır. Bunun yapılamayacağını tabii ki biliyorsun ama bu okuyucuya biraz da olsun umut veriyor.”

Şimdi… Yapı Kredi Kültür Sanat, Galatasaray Meydanı’nın bitişiğinde, söyleşi öncesi binaya girmeden uzun uzun polis ablukasıyla çevrili meydana, demir barikatlara bakıyorum. İşte söyleşinin burasında ansızın başlıyorum Cumartesi Anneleri’nden bahsetmeye. 30 yıl, evladının kemiklerini aramak, buna bile müsaade edilmemesi, İstanbul’un göbeğinde yasaklı bir meydan… Tüm bunların beni ne kadar öfkelendirdiğinden bahsediyorum birden. “Öfkelenmen çok iyi” diyor, “Hissettiklerini saymaya öfke ile başladın, sonra bunun üzerine düşüneceksin ve totaliter güce karşı koymak için yeni yollar bulacaksın…”

Tüm bunları aldım, kulağıma küpe ettim. O halde edebiyata geri dönelim. Kendini bir ‘okur’ olarak tanımlıyor. Diyor ki “Sayfanın diğer tarafında olacağım ve bundan her zaman memnun kalacağım.” Gelgelelim günümüz sanat dünyasında saygı gören eylem, yazmak. Edebiyat otoriteleri öyle diyorlar en azından...

“Okur olmadan yazar var olamaz. Zira bir kitap ancak okuyucu onun kapağını araladığında hayat kazanır. Latince bir söz vardır: ‘Scripta manent, verba volant.’ Yani yazılan sayfada kalır, konuşulan uçup gider. Ancak başka bir şekilde daha yorumlanabilir: kelimeler sayfada donup kalmıştır, ancak okur onları söylediğinde kanatlanıp uçarlar, bir ruha sahip olurlar. Dolayısıyla metin, ancak okur onu okuduğunda hayat bulur. Aksi takdirde bir nevi askıya alınmış haldedir metin, okuyucuların onu yeniden diriltmesini bekler.”

“Kendinizi bu yüzden bir okuyucu olarak tanımlıyorsunuz…” Cevaplıyor: “Hem bundan ama çoğunlukla kendimi yeterince iyi bir yazar olarak görmediğimden… Ama bir okur olarak o kitapları kurtarma ve onlara kanat verme gücünü hissediyorum kendimde.”

OKUMAK FİİLİ EMİR KİPİYLE ÇEKİMLENEMEZ

Vaktimiz daraldı, üstüne konuşmak istediğim bir şey daha var... Kitap okumayı sürekli “aşık olmak” metaforuyla açıklıyor… Şöyle yanıtlıyor: “Borges bana okumanın da, tıpkı sevmek fiili gibi, emir kipiyle çekimlenemeyeceğini öğretti. Nasıl ki sevmek zorundasın diyemiyorum, okumak zorundasın da diyemem. Böyle yürümez.”

“Bir şey daha… Diyorsunuz ki iyi edebiyat, cevaplar vermez ama sorular sorar. Bunun çok güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum ama herkesin sorulardan çok cevaplarla ilgilendiği ve hatta sorulara zamanının olmadığı günümüz toplumunda…”

“Bu yüzden” diyor ve ekliyor: “İyi okurlar değil, müşterileriz. Propaganda şunu söylüyor: ‘Coca-Cola iç.’ Şunu demiyor, ‘Coca-Cola içmek ister misin? Edebiyattan da bunu bekliyoruz. Romeo ve Juliet aşık mıydı değil miydi bunu öğrenmek istiyoruz, Hamlet deli miydi değil miydi… Oysa edebiyat şunu der: ‘Sen karar ver.’ Ve eğer iyi bir okursanız, büyük ihtimalle iki cevabı da kullanırsınız. Borges’in Dante’nin İlahi Komedya’sı üzerine bir dizi denemesi var. İnferno’nun sonunda Dante, Kardinal Ruggieri’nin ve Ugolino’nun ruhlarını görür. Tarihte olan şudur, Kardinal Ruggieri Ugolino’yu çocuklarıyla beraber bir odaya kilitler ve onları açlıktan ölmeye mahkûm eder. Ve (Kardinal) Dante’ye konuştuğunda, (Ugolino’nun) çocuklarının babalarına ‘Baba sen bize etimizi verdin, şimdi al, bizi ye’ dediğini söyler. Borges burada harika bir gözlem yapar ve şunu der: ‘Tarihsel olarak Ugilono bu iki şeyden birini yapmış olmalıdır. Çocuklarını yemiş ya da yememiştir.’ Sonra da şunu ekler: ‘Ancak şiirde, Ugolino çocuklarını hem yemiş hem de yememiştir.’ İşte edebiyat tam da bunu yapar. Size bir dizi ihtimal sunar…”

Gözlerim parlaya parlaya dinlediğim bu sohbetin sonlanacak olmasına üzülüyorum. Peki, son bir soru soracağım, yine edebiyata dair, ama kendimle ilgili, oldukça kişisel bir soru. Gülümseyerek dinliyor, ardından cevaplıyor. Tamam. Aldım, heybeme koydum. Şimdi veda vakti. O halde, kitaplarda görüşmek üzere.