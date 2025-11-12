Alcaraz durdurulamıyor: Torino’da Fritz’i devirdi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD’li raket Taylor Fritz’i 6-7, 7-5 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek turnuvada 2’de 2 yaptı.

İtalya’nın Torino kentindeki Pala Alpitour Arena’da oynanan mücadelede ilk seti tie-break’te kaybeden Alcaraz, ikinci setle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Raket hızı ve kondisyonuyla rakibine üstünlük kuran 21 yaşındaki yıldız, karşılaşmayı 2-1’le kazanarak grubundaki liderlik iddiasını sürdürdü.

Maç sonrası basın toplantısında duygularını paylaşan Alcaraz, “Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK FAVORİ

Turnuvanın en dikkat çekici gelişmesi ise Novak Djokovic’in omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri’nden çekilmesi oldu. Sırp raketin yokluğunda gözler artık tamamen Alcaraz’ın üzerinde. Genç İspanyol, hem oyun disipliniyle hem de enerjisiyle finallerde şampiyonluğun en büyük favorisi.

Alcaraz bir sonraki maçında, grubun diğer güçlü ismiyle karşılaşarak finale çıkma yolunda önemli bir sınav verecek. Torino’da tribünler, genç yıldızın yükselişine bir kez daha tanıklık etmeye hazırlanıyor.