Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alçı ve Kütahyalı 'Bank Asya Yalısı'nı satışa çıkardı

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın boğaz manzaralı vlliası 5 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Güncel
  • 09.09.2024 12:28
  • Giriş: 09.09.2024 12:28
  • Güncelleme: 09.09.2024 12:36
Alçı ve Kütahyalı 'Bank Asya Yalısı'nı satışa çıkardı

2010 yılında evlenen ve 2023 yılında boşanann Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin Bank Asya'dan çektikleri krediyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı gündeme geldi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, villa 5 milyon dolar fiyat ile satışa çıkarıldı.

Eve dair paylaşılan görüntülerde nü'den Abdülhamid'e kadar çeşitli tarzdaki sanat eserleri dikkati çekti.

Çengelköy'de Sultan Makamı sitesinde yer alan evin özellikleri ise şöyle sıralandı:

135 m² salon 

Miele beyaz eşyalı ve adalı geniş italyan mutfak

5 adet banyolu yatak odası

4 adet çalışma odası

2 adet kış bahçesi

1 adet çocuk oyun odası

üstü kapanabilir 120 m² müstakil havuz

çocuk oyun alanı bulunan, havuz hariç 500 m² geniş bahçe

geniş teraslar ve özel konumlandırılmış seyir terası

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’yı ifşa etti: “Gerçeklerden bahsetme vakti geldi”
Rasim Ozan Kütahyalıdan Nagehan Alçıya tehdit ve hakaret mesajları
BirGün'e Abone Ol