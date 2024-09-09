Alçı ve Kütahyalı 'Bank Asya Yalısı'nı satışa çıkardı

2010 yılında evlenen ve 2023 yılında boşanann Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin Bank Asya'dan çektikleri krediyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı gündeme geldi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, villa 5 milyon dolar fiyat ile satışa çıkarıldı.

Eve dair paylaşılan görüntülerde nü'den Abdülhamid'e kadar çeşitli tarzdaki sanat eserleri dikkati çekti.

Çengelköy'de Sultan Makamı sitesinde yer alan evin özellikleri ise şöyle sıralandı:

135 m² salon

Miele beyaz eşyalı ve adalı geniş italyan mutfak

5 adet banyolu yatak odası

4 adet çalışma odası

2 adet kış bahçesi

1 adet çocuk oyun odası

üstü kapanabilir 120 m² müstakil havuz

çocuk oyun alanı bulunan, havuz hariç 500 m² geniş bahçe

geniş teraslar ve özel konumlandırılmış seyir terası