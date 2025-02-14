Alelacele göstermelik ‘denetim’

Bolu Kartalkaya’daki 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangını faciasının ardından olası yangınların önlenmesi için iktidar tarafından hâlâ somut adımlar atılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurum ve kuruluşlara denetim için yazı göndermesinin ardından şimdi de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinden denetim istedi.

7 Şubat 2025'te gönderilen yazıda, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenci yurtları ile buna benzer kurumların denetimlerinin, her ders yılı içinde en az iki kez olmak üzere öğrencilerin kurumda bulunduğu günlerde ve saatlerde yapılması gerektiği bildirildi. Yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı: "Yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kuruma gerekli ikazın yapılacağı, eksikliklerin devam etmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda ise eksiklikler giderilene kadar kurumun barınma hizmeti vermesinin geçici olarak durdurulacağı, üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde de işlem yapılacağı belirtilmiştir.”

SON TARİH 24 ŞUBAT

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Şubat’a kadar denetim yapılması için süre verdi. Yazıda, yurtların isimleri de ek olarak gönderilerek, özetle şöyle devam edildi: “Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Rehberlik ve Denetim Rehberi ‘Güvenlik Hizmetleri’ başlığında yer alan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolü hususlarında ilimiz ilçelerinde faaliyet gösteren barınma hizmeti veren özel kurumların listesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, isimleri belirtilen özel yurtlar; ‘Yangından Korunma, Deprem ve Sivil Savunma Tedbirleri’ kapsamında yapılan denetim sonucunda düzenlenen denetim raporlarının Müdürlüğümüz Eğitim Müfettişleri Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.”

MÜFETTİŞ DE TEPKİLİ

Pazartesiden itibaren diğer tüm kurum denetimlerine ara verileceği ve müfettişlerin özellikle bu denetime yönlendirildiği öğrenildi.

İncelemeye ilişkin BirGün’e konuşan müfettişler, “Verilen süre yeterli değil. Müfettişler gruplara ayrıldı ve yurtlar dağıtıldı. Ama bu alanla ilgili bir bilgimiz yok. Elektrik tesisatıyla ilgili denetim yapamayız. Eğitim müfettişlerinin alanı eğitimdir. Eğitimle ilgili oluşabilecek her sorunu çözecek donanıma sahiptir. Ancak binaların elektrik tesisatıyla ilgili uzmanlıkları olmadığı için sadece evrak üzerinde bir denetim yapılabilir. Diğer denetimler de öyle. İlgili birimlerden kontrol yapılması ve onay alınması gerekiyor. Bizim denetimimiz evrak üzerinde kalıyor. Tesisata ilişkin tespit, eğitim müfettişleri tarafından yapılamaz. Bir birim oluşturulsaydı ve denetimler böyle yapılsaydı daha gerçekçi ve sağlıklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Bir müfettiş de yönetmelik kapsamında yılda 2 kez yurtların denetlenmesi gerektiğini söyleyerek “Daha önce yapılan denetimleri de zaten biz değil, şube müdürleri yapıyordu” iddiasında bulundu.

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‘EĞİTİM VİDEOSU İZLEYİN’ TALİMATI

Yangının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum ve kuruluşlara bir yazı göndererek tesislerdeki yangın tesisatlarından asansörlere, jeneratörlerden yangın algılama sistemlerine kadar pek çok altyapının acil denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ise 81 ildeki bakanlık yöneticilerine yönelik bir yazı göndererek memurların Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden yangın güvenliği eğitimi videosunu izlemesini istemişti.

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KOMİSYON 3 AY ÇALIŞACAK

TBMM Genel Kurulu’nda, Kartalkaya faciasının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri belli oldu. 22 kişiden oluşan komisyon 3 ay çalışacak.