ALES 1 başvuru tarihleri 2025 | ALES/1 ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/1 başvuru ve sınav tarihleri

ALES/1 başvuru tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınav bir sınav olan yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuruları için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar ALES 1 başvuru tarihleri için araştırmalarını yoğunlaştırırken ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL sorusu ise gündemde. Peki yılda üç kere gerçekleştirilen ALES/1 ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ALES 1 başvuru tarihleri!

ALES 1 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ALES 1 sınav başvuru tarihleri 19 Şubat 2025 itibariyle başlıyor. Yılın ilk ALES sınavında son başvuru tarihi ise 26 Şubat 2025 olarak duyuruldu. ALES 1'e katılacak adayların başvurularını 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor.

ALES/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Tezli yüksek lisans programlarına, doktora programlarına ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirmen vb.) başvururken gereken ALES için ALES/1 başvuru ve sınav tarihler şu şekilde:

ALES/1 başvuru tarihi: 19-26 Şubat 2025 arası

19-26 Şubat 2025 arası ALES/1 sınav tarihi: 13 Nisan 2025

ALES BAŞVURU ÜCRETİ

ALES/1 başvuru ücreti henüz daha ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2025 yılı için ALES başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu açıklandığında haberimiz güncellenecektir. ALES başvuru ücretlerinin 19 Şubat tarihinden önce duyurulması bekleniyor.

Bir önceki yıl ALES başvuru ücreti 490 TL'ydi.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.