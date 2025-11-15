ALES 2026: ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 Ne Zaman? İşte 2026 ALES Başvuru ve Sınav Tarihleri

ALES 2026 sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimi ile kesinleşti. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel kadrolarına başvurmayı planlayan yüz binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES, 2026 yılında da üç ayrı oturum şeklinde uygulanacak. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3’ün başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar çalışmalarını bu takvime göre planlamaya başladı. Peki ALES 2026 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar…

2026 ALES SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre ALES, yıl boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Her oturum farklı dönemlerde yapılacağı için adayların takvimi yakından takip etmesi önem taşıyor.

2026 ALES SINAV TARİHLERİ

Sınav Tarih ALES / 1 10 Mayıs 2026 ALES / 2 26 Temmuz 2026 ALES / 3 29 Kasım 2026

2026 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES’in 2026 yılı başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından açıklandı. Her oturumun başvuru dönemi farklılık gösteriyor.

Başvuru Dönemi Tarih ALES / 1 Başvuru Tarihleri 25 Mart 2026 – 2 Nisan 2026 ALES / 2 Başvuru Tarihleri 10 Haziran 2026 – 18 Haziran 2026 ALES / 3 Başvuru Tarihleri 7 Ekim 2026 – 15 Ekim 2026

ALES SINAVI KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

ALES, akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği bir sınavdır. Özellikle şu alanlarda gereklidir:

Yüksek lisans başvuruları

Doktora ve sanatta yeterlik başvuruları

Öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru

Akademik yükselme süreçleri

