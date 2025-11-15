Giriş / Abone Ol
ALES 2026 sınav takvimi ile birlikte adayların hazırlık süreçleri daha planlı ve verimli bir hale geliyor. Yıl boyunca üç farklı oturumun yapılacak olması, adaylara esneklik sağlıyor. ALES’e girmeyi düşünenlerin başvuru dönemlerini kaçırmaması ve sınav tarihlerini takvimlerine eklemesi büyük önem taşıyor. Peki, ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 ne zaman? İşte 2026 ALES başvuru ve sınav tarihleri!

  • 15.11.2025 11:59
  • Giriş: 15.11.2025 11:59
  • Güncelleme: 15.11.2025 12:01
ALES 2026: ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 Ne Zaman? İşte 2026 ALES Başvuru ve Sınav Tarihleri

ALES 2026 sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimi ile kesinleşti. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel kadrolarına başvurmayı planlayan yüz binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES, 2026 yılında da üç ayrı oturum şeklinde uygulanacak. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3’ün başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar çalışmalarını bu takvime göre planlamaya başladı. Peki ALES 2026 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar…

2026 ALES SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre ALES, yıl boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Her oturum farklı dönemlerde yapılacağı için adayların takvimi yakından takip etmesi önem taşıyor.

2026 ALES SINAV TARİHLERİ

SınavTarih
ALES / 110 Mayıs 2026
ALES / 226 Temmuz 2026
ALES / 329 Kasım 2026

2026 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES’in 2026 yılı başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından açıklandı. Her oturumun başvuru dönemi farklılık gösteriyor.

Başvuru DönemiTarih
ALES / 1 Başvuru Tarihleri25 Mart 2026 – 2 Nisan 2026
ALES / 2 Başvuru Tarihleri10 Haziran 2026 – 18 Haziran 2026
ALES / 3 Başvuru Tarihleri7 Ekim 2026 – 15 Ekim 2026

ALES SINAVI KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

ALES, akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği bir sınavdır. Özellikle şu alanlarda gereklidir:

  • Yüksek lisans başvuruları
  • Doktora ve sanatta yeterlik başvuruları
  • Öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru
  • Akademik yükselme süreçleri

2026 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

ALES/1 başvuru tarihleri nedir?

Başvurular 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

2026 ALES/2 sınavı hangi tarihte?

ALES/2 sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

Bir yılda kaç kez ALES yapılacak?

2026 yılında ALES üç kez düzenlenecek: ALES/1, ALES/2 ve ALES/3.

