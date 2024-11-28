ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES3 sınav sonuçları açıklanma tarihi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yılda üç sefer ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) sonuncusu olan ALES/3 sınavı 17 Kasım'da gerçekleştirildi. ALES3 sınavının ardından ise sınava katılan adayların ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması hız kazandı. ÖSYM'nin konuyla ilgili beklenen ALES3 sınav sonuçları açıklanma tarihi açıklaması ise sonunda geldi. Peki, ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES3 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

2024-ALES/3 sınav sonuçları tarihi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre 6 Aralık'ta açıklanacak. Adayların ALES3'ten aldıkları puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

ALES sınav sonuçları için adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Sınav sonucu için ÖSYM AİS sistemine giriş yapmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesini kullanabilirler.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık Cumartesi günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ulaşabilecek.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.