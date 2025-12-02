ALES 3 Sonuçları: 2025 ALES/3 Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılının son ALES oturumu tamamlandı ve gözler şimdi ALES 3 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, “ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, ÖSYM'nin resmi takviminde belirtilen tarih büyük önem taşıyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvuruları için kritik değere sahip olan ALES/3 sonuçlarına dair tüm güncel bilgiler bu haberde.

2025 ALES/3 SINAVI HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yıl içinde üç kez uygulanıyor. 2025 yılının üçüncü ve son oturumu olan ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar sınavdan sonra sonuçların açıklanacağı günü heyecanla beklemeye başladı.

ALES 3 SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025 ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını açıklanma günü ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuçların Açıklanacağı Platform

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi: https://sonuc.osym.gov.tr

https://sonuc.osym.gov.tr Mobil Uygulama: ÖSYM Mobil

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

2025 ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Sınav ise 23 Kasım’da, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ALES puanı; akademik kadro ilanları, lisansüstü program başvuruları ve bazı kurumların personel alımlarında kullanılıyor.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içerisinde adaylar puanlarını lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik personel alımlarında rahatlıkla kullanabilir.

2025 ALES/3 PUAN HESAPLAMA

ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşur. Her iki testten alınan doğru ve yanlış cevapların değerlendirilmesiyle SAY, SÖZ ve EA puan türleri hesaplanır. ÖSYM, sonuç belgelerinde adaylara tüm puan türlerini sunar.

ALES 3 sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre sonuçlar 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

ALES sonucu nereden öğrenilir?

Adaylar sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilir.

ALES 3 sonuçları açıklandıktan sonra belge indirilecek mi?

Evet. Adaylar sonuç belgelerine ÖSYM’nin resmi sitesinden erişebilir. Fiziksel belge gönderilmez.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES'e yılda kaç kere girilebilir?

ALES yılda üç kez yapılır ve adaylar istedikleri her oturuma katılabilir.