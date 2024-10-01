ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3 başvuruları bugün başladı. Adaylar, 9 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.