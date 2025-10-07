ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 24 Kasım'da uygulanacak ALES 3'ün başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular, 14 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular başladı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sietsinden başvurulara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 23 Kasım'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/3 için başvuruların bugün saay 10..00 itibarıyla başladığı ifade edildi.
Sınava başvuruların 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği vurgulandı.