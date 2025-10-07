ALES başvuruları başladı

Giriş / Abone Ol
ÖSYM tarafından 24 Kasım'da uygulanacak ALES 3'ün başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular, 14 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

Eğitim
  • 07.10.2025 10:21
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular başladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sietsinden başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 23 Kasım'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/3 için başvuruların bugün saay 10..00 itibarıyla başladığı ifade edildi.

Sınava başvuruların 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği vurgulandı.

