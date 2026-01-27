ALES kaç dakika ve kaç soru? Sayısal ve sözel kaç sorudan oluşur? (2026 GÜNCEL)

ALES’e giren adayların en çok merak ettiği konuların başında “ALES kaç dakika sürüyor?” ve “ALES’te kaç soru var?” soruları geliyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefi olan binlerce aday için ALES sınav süresi ve soru sayısı, sınav stratejisinin en kritik unsurları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda bu konular net biçimde açıklanmış durumda.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ÖSYM’nin resmî sınav kılavuzuna göre ALES sınavı toplam 150 dakika sürmektedir. Bu süre, adayların hem sayısal hem de sözel testleri çözmesi için tek oturumda tanınan toplam süredir. “ALES kaç dakika” sorusunun yanıtı, tüm ALES oturumları için aynıdır ve değişmemektedir.

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES sınavı toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular iki ana test grubuna ayrılır:

Sayısal Test: 50 soru

50 soru Sözel Test: 50 soru

Dolayısıyla “ALES kaç soru” sorusuna verilecek net yanıt 100’dür. Sınavda her iki test de aynı oturum içinde uygulanır ve süre ayrımı yapılmaz.

ALES SORU DAĞILIMI NASIL?

Sayısal test

Sayısal testte adayların temel matematik bilgisi, sayısal mantık, problem çözme ve analiz yeteneği ölçülür. Bu bölümde 50 sayısal soru yer alır ve zaman yönetimi büyük önem taşır.

Sözel test

Sözel testte ise Türkçe anlama, paragraf yorumlama, sözel mantık ve akıl yürütme becerileri ölçülür. Bu bölüm de 50 sorudan oluşur ve özellikle okuduğunu anlama hızı belirleyicidir.

ALES SINAV SÜRESİ ADAYLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Toplam 150 dakikalık sürede 100 soru çözülmesi beklendiği için, bir soru için ortalama 1,5 dakika düşmektedir. Bu nedenle adayların sınavdan önce deneme sınavlarıyla süre kontrolünü alışkanlık hâline getirmesi önerilir. “ALES kaç dakika sürüyor” sorusu kadar, bu sürenin nasıl kullanılacağı da başarıyı doğrudan etkiler.

ALES kaç dakika sürüyor?

ALES sınavı toplam 150 dakika sürmektedir.

ALES’te kaç soru soruluyor?

ALES’te 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulmaktadır.

ALES’te sayısal ve sözel süreleri ayrı mı?

Hayır. Sayısal ve sözel testler için ayrı süre yoktur; tüm sorular 150 dakikalık tek oturumda çözülür.

Özetle, ALES kaç dakika ve kaç soru sorularının yanıtı ÖSYM kılavuzunda net biçimde yer almaktadır. ALES, toplam 100 sorudan oluşur ve sınav süresi 150 dakikadır. Bu bilgiler ışığında adayların sınav öncesi planlama yapması, zaman yönetimini iyi kurgulaması ve deneme sınavlarıyla hız kazanması büyük önem taşımaktadır.