ALES kaç yıl geçerli? ALES nerelerde geçer? (2026 GÜNCEL)

Akademik kariyer hedefleyen adayların en çok merak ettiği konuların başında “ALES kaç yıl geçerli?” ve “ALES puanı nerelerde kullanılır?” soruları geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle sınavdan alınan puanın geçerlilik süresi ve kullanım alanları, adayların uzun vadeli planlamalarında büyük önem taşıyor.

ALES NOTU KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmî düzenlemelere göre ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu uygulama, 2017 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre, örneğin 2025 yılında girilen bir ALES sınavının puanı 2030 yılına kadar kullanılabilir.

Geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarih değil, sonuçların açıklandığı tarih esas alınarak hesaplanır. Adaylar bu 5 yıllık süre boyunca aynı ALES puanını birden fazla başvuruda kullanabilir.

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YIL MI, 5 YIL MI?

ALES’in geçerlilik süresi geçmişte farklıydı. 2017 öncesinde ALES puanları 3 yıl geçerliydi. Ancak 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan düzenleme ile bu süre 5 yıla çıkarıldı.

Bu değişiklik sonrasında bazı hukuki tartışmalar yaşansa da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28 Haziran 2018 tarihli kararıyla 2017 sonrası tüm ALES puanlarının 5 yıl geçerli olduğu kesinleşti. Dolayısıyla günümüzde ALES’e giren adaylar için geçerlilik süresi nettir: 5 yıl.

ALES NERELERDE GEÇER?

ALES puanı yalnızca bir sınav sonucu değil, aynı zamanda akademik ve mesleki birçok başvuruda kullanılan önemli bir ölçüttür. ALES nerelerde geçerli? sorusunun yanıtı şu alanları kapsar:

Lisansüstü eğitim başvuruları

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına yapılan başvurularda ALES puanı temel kriterlerden biridir. Yüksek lisans için genellikle en az 55 ALES puanı, lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda ise çoğunlukla 80 ALES puanı talep edilir.

Akademik kadro başvuruları

ALES, üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılan başvurularda zorunlu bir ölçüttür. Akademik personel alımlarında genellikle en az 70 ALES puanı şartı aranır.

Yurt dışı lisansüstü eğitim ve burs başvuruları

Bazı üniversiteler ve kamu kurumları, yurt dışına yüksek lisans veya doktora için gönderilecek adayların seçiminde ALES puanını değerlendirme kriteri olarak kullanır.

Diğer kullanım alanları

ALES puanı ayrıca; mühendislik tamamlama programları, bazı kamu kurumlarının personel alımları ve lisansüstü eğitimle bağlantılı özel program başvurularında da geçerli olabilmektedir.

ALES KAÇ KEZ YAPILIR VE KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

ALES, ÖSYM sınav takvimine göre yılda üç kez düzenlenir: ALES/1 (İlkbahar), ALES/2 (Sonbahar) ve ALES/3 (Aralık). Adaylar isterlerse aynı yıl içinde bu sınavların tamamına katılabilir ve en yüksek puanlarını başvurularında kullanabilir.

ALES PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

ALES’te üç farklı puan türü bulunur: ALES Sayısal, ALES Sözel ve ALES Eşit Ağırlık. Başvurularda istenen puan türü, ilgili program veya kadroya göre değişiklik gösterir.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES puanı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

2017 öncesi ALES puanları geçerli mi?

2017 sonrası yapılan düzenlemelerle birlikte, güncel uygulamada ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir.

ALES her başvuruda zorunlu mu?

Hayır. Bazı programlar ve kurumlar ALES puanı talep etmeyebilir. Bu durum, başvurulan programın özel şartlarına bağlıdır.

Özetle, ALES kaç yıl geçerli? sorusunun yanıtı nettir: 5 yıl. ALES puanı; yüksek lisans, doktora, akademik kadro ve çeşitli yurt dışı eğitim başvurularında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle adayların ALES puanlarını doğru planlaması ve geçerlilik süresini göz önünde bulundurarak başvurularını zamanlaması büyük önem taşır.