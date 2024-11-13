ALES ne zaman? 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri

ALES başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda üç sefer ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday ALES ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, ALES ne zaman? İşte 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri!

2025 ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre ALES/1 başvuru tarihi 19-26 Şubat 2025 arası sınav tarihi 13 Nisan 2025, ALES/2 başvuru tarihi 13-21 Mayıs 2025 arası sınav tarihi 6 Temmuz 2025, ALES/3 başvuru tarihi 7-14 Ekim 2025 arası sınav tarihi 23 Kasım 2025 şeklinde.

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

ALES/1 başvuru tarihi: 19-26 Şubat 2025 arası

19-26 Şubat 2025 arası ALES/1 sınav tarihi: 13 Nisan 2025

13 Nisan 2025 ALES/2 başvuru tarihi: 13-21 Mayıs 2025 arası

13-21 Mayıs 2025 arası ALES/2 sınav tarihi: 6 Temmuz 2025

6 Temmuz 2025 ALES/3 başvuru tarihi: 7-14 Ekim 2025 arası

7-14 Ekim 2025 arası ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

ALES nedir?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı), Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için kullanılan bir sınavdır. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda üç kez düzenlenen bir sınavdır.ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki testten oluşur ve toplamda 100 sorudan oluşur.Puan aralığı 50 ile 100 arasındadır.

ALES Ne İşe Yarar?

ALES puanı, tezli yüksek lisans programlarına, doktora programlarına ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirmen vb.) başvururken kullanılır.Ayrıca, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de etkili bir kriterdir.

ALES'e Kimler Girebilir?

ALES'e, herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan ve Türkiye'de veya yurtdışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesini almış olan herkes girebilir.Yaş kısıtlaması bulunmamakla birlikte, başvuru işlemlerini tamamlayan ve başvuru ücretini ödeyen adaylar sınava girmeye hak kazanır.

ALES Sınav Süresi

ALES sınavı 2 saat 30 dakika (150 dakika) sürer.Sınav saat 10:15'te başlar ve 12:45'te sona erer.Adaylar sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınav salonunu terk etmemelidir.

ALES Dersleri ve Konuları

ALES'te iki ana test bulunur: sözel test ve sayısal test.Sözel test, dil ve anlama yeteneği ile ilgili sorular içerir.Sayısal test, matematik ve mantıksal muhakeme sorularını içerir.Konular şunları içerir: matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe, sözel mantık ve akıl yürütme.

ALES'e girecek adaylar, sınavın konu ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeli ve sınav hazırlığını bu doğrultuda yapmalıdır. Sınav, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için önemli bir basamaktır ve iyi bir hazırlık gerektirir.

ALES/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ilk ALES sınavı olacak olan ALES/1 sınavının başvuru tarihi 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav tarihi ise 13 Nisan 2025'te gerçekleşecek.

ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavı olacak olan ALES/2 sınavının başvuru tarihi 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. ALES/2 sınav tarihi ise 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek.

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yılın üçüncü ve son ALES sınavı olacak olan ALES/3 sınavının başvuru tarihi 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav tarihi ise 23 Kasım 2025'te gerçekleşecek.