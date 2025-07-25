ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES notunun geçerlilik süresi ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye’de yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez uygulanıyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınava giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuçlarının geçerlilik süresi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES puanları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor. Bu uygulama, 27 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle başlamıştı.

Geçmiş dönemde ALES sonuçları 3 yıl geçerli kabul ediliyordu. Ancak Danıştay ve YÖK arasında yaşanan yargı süreci sonucunda, 2017 sonrası tüm ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak netleşti. Buna göre, 2025 yılında ALES’e giren bir aday, aldığı puanı 2030 yılına kadar başvurularında kullanabilecek.

Akademik başvuru süreçlerinde geçerlilik süresi dolmamış ALES puanı zorunlu olduğundan, adayların bu süreyi dikkatle takip etmesi gerekiyor.