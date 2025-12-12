ALES Sonuç Sorgulama Ekranı 2025 | ALES 3 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 yılının son ALES oturumu için bekleyiş sona erdi! Akademik kariyer hedefleyen adaylar, 23 Kasım’da uygulanan ALES 3 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözlerini sonuç sorgulama ekranına çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından binlerce aday, ALES sonuçlarını nereden ve nasıl görüntüleyeceğini araştırıyor. İşte ALES sonuç sorgulama sürecine dair tüm detaylar…

ALES 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 2025-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekler. Sonuç görüntüleme işlemi için sadece T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli oluyor.

ALES Sonuç Sorgulama Ekranı 2025

ALES 3 sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Aşağıdaki bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz:

T.C. kimlik numaranız

ÖSYM aday işlemleri şifreniz

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2025 yılının üçüncü ve son ALES oturumu, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruların alınmasının ardından 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava yüksek lisans, doktora veya akademik kadro hedefleyen çok sayıda aday katıldı.

ALES 2025/3 SINAVININ ÖNEMİ

ALES, Türkiye’de lisansüstü programlara girişte ve akademik personel alımlarında kullanılan temel sınavlardan biridir. Yılın son oturumu olan ALES/3 ile birlikte adaylar, başvuru süreçlerinde kullanacakları güncel puanlara erişim sağlamış oluyor.

ALES Sınavı Puan Türleri

Puan Türü Açıklama SÖZ Sözel ağırlıklı programlara başvuruda kullanılır. SAY Sayısal alanda ilerlemek isteyen adaylar için gereklidir. EA Eşit ağırlık isteyen akademik programlar için geçerlidir.

ALES 3 sonuçları açıklandı mı?

Evet, ÖSYM 2025-ALES/3 sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.

ALES sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilir.

Sisteme giriş için hangi bilgiler gerekiyor?

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresi ile giriş yapılabilir.

ALES 3 sınavı ne zaman yapıldı?

ALES 2025/3 oturumu 23 Kasım 2025 tarihinde uygulandı.

ALES puanı nerelerde kullanılır?

Yüksek lisans, doktora, akademik personel alımları ve bazı kurum sınavlarında geçerli bir değerlendirme kriteridir.