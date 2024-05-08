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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.

Güncel
  • 08.05.2024 15:20
  • Giriş: 08.05.2024 15:20
  • Güncelleme: 08.05.2024 15:22
Kaynak: AA
ALES sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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