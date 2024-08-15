ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, bu yıl ikinci kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

28 Temmuz'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM'nin sınav sonuç sayfasında yayımlandı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.