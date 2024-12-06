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ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sonuçları açıklandı.

Eğitim
  • 06.12.2024 10:10
  • Giriş: 06.12.2024 10:10
  • Güncelleme: 06.12.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu.

Bugün açıklanan ALES 3 sonuçları sonrasında ÖSYM'nin sonuç sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Sonuçlara, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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