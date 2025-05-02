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ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

Güncel
  • 02.05.2025 10:34
  • Giriş: 02.05.2025 10:34
  • Güncelleme: 02.05.2025 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
ALES sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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