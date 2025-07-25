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ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 6 Temmuz'da uygulanan 2025-ALES/2'nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara ÖSYM'nin 'sonuç açıklama sistemi' adresinden ulaşılabilecek.

Güncel
  • 25.07.2025 10:15
  • Giriş: 25.07.2025 10:15
  • Güncelleme: 25.07.2025 10:18
Kaynak: AA
ALES sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Temmuz'da uygulanan 2025-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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