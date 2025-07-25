ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM, 6 Temmuz'da uygulanan 2025-ALES/2'nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara ÖSYM'nin 'sonuç açıklama sistemi' adresinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Temmuz'da uygulanan 2025-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.