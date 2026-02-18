Alessandro Del Piero’dan Galatasaray yorumu

Juventus’un efsanesi Alessandro Del Piero, Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Del Piero, sarı-kırmızılıların oyunu ve bireysel kalite farkının sonucu belirlediğini vurguladı.

Karşılaşmada Victor Osimhen’in performansına ayrı bir parantez açan Del Piero, Nijeryalı yıldızın sadece oyunu değil, psikolojik etkisiyle de fark yarattığını söyledi. “Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile korkutucu. Buz gibi soğukkanlı, kaliteli bir futbolcu ve asla pes etmiyor” ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS"

Galatasaray’ın genel oyununu öven Del Piero, kadro derinliğine de dikkat çekti. “Galatasaray mükemmel bir maç oynadı. Leroy Sane ve Mauro Icardi yedek kulübesindeydi ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans ortaya koydular. Sahada Juventus’tan daha iyi oynadılar” dedi.

Juventus cephesine eleştiriler yönelten Del Piero, konsantrasyon ve karakter vurgusu yaptı. “Juventus maksimum performansla oynamazsa, bugün olduğu gibi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Önemsiz hatalar yaparsanız bunun bedelini ödersiniz. Sahada karakterinizi gösteremezseniz, rakibiniz sizi ezip geçer” sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

"FİKSTÜR TAKIMIN SEVİYESİNİ GÖSTERDİ"

Üst düzey futbolun süreklilik gerektirdiğini belirten Del Piero, yoğun fikstürün bir takımın seviyesini ortaya koyduğunu ifade etti. “Her üç günde bir en iyi performansınızı sergilemeniz gereken maçlar oynadığınızda, bir takımın gerçek potansiyelini ve ulaşmak istediği hedefi görürsünüz” dedi.

Şampiyonlar Ligi yolculuğuna dair soruya ise temkinli bir yanıt veren Del Piero, “Juventus’un Şampiyonlar Ligi macerası bugün bitti mi? Belki de bu takım için haftada bir maç oynamak dünyanın sonu değildir” ifadelerini kullandı.