Alessia Orro kimdir? Alessia Orro hangi takımda ve nereli? Alessia Orro kariyeri ve başarıları

İtalyan voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Alessia Orro, 18 Temmuz 1998’de Oristano’da dünyaya geldi. 178 cm boyundaki başarılı sporcu, setter pozisyonunda görev yapıyor. Yüksek oyun zekâsı, etkili pas organizasyonu ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Orro, 2025 yılında Türkiye’ye transfer oldu. Alessia Orro hakkında detaylar şöyle:

KARİYER BAŞLANGICI VE KULÜP TAKIMLARI

Orro voleybola memleketinde, Narbolia’daki Ariete kulübünde başladı. 2013 yılında Club Italia ile profesyonel kariyerine adım atan oyuncu, burada pasör pozisyonuna geçerek yeteneklerini geliştirdi. Ardından 2017’de Serie A1 takımlarından Unet E-Work Busto Arsizio’ya transfer oldu ve 2018-19 sezonunda CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşadı.

2020’de Vero Volley Milano forması giyen Orro, burada da hem kulüp düzeyinde hem de bireysel başarılarıyla öne çıktı. 2020-21 sezonunda CEV Cup şampiyonu olurken, “MVP” seçildi. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Milano ile hem Serie A1 hem de Coppa Italia’da ikinci oldu, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi’nde final ve üçüncülük dereceleri elde etti.

ALESSİA ORRO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alessia Orro 2025 yazında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’de forma giymeye başladı.

ALESSİA ORRO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017’den bu yana İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı forması giyen Orro, ülkesine birçok büyük başarı kazandırdı.

2021 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya

2022 FIVB Milletler Ligi ve 2024–2025 Milletler Ligi şampiyonlukları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya

2025 Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk ve MVP ödülü

Alessia Orro ayrıca 2016, 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada istikrarlı bir performans sergiledi.

BİREYSEL ÖDÜLLER

Orro, oyun kurma becerisiyle birçok kez “En İyi Pasör” ödülüne layık görüldü. 2020-21 CEV Cup MVP’si, 2021 Avrupa Şampiyonası “En İyi Pasör”, 2022 Milletler Ligi “En İyi Pasör” ve 2025 Dünya Şampiyonası “MVP” ödülleri bunlardan sadece birkaçı. Başarılı sporcu ayrıca 2021’de İtalya Cumhurbaşkanı tarafından “İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Şövalyesi” unvanıyla onurlandırıldı.

ALESSİA ORRO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Club Italia, Unet E-Work Busto Arsizio, Vero Volley Milano ve son olarak Fenerbahçe.

ALESSİA ORRO HANGİ BAŞARILARI ELDE ETTİ?

2024 Paris Olimpiyatları altın madalya, 2025 Dünya Şampiyonası altın madalya ve MVP ödülü, 3 kez FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu ve birçok bireysel ödül.