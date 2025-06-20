Alev 1 yıldır sönmedi

Haber Merkezi

Diyarbakır’’ın Çınar ve Mardin’’in Mazıdağı ilçelerinde 15 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Yaralıların tedavi süreci tamamlanmazken, aileler ise adalet mücadelesi veriyor. Yurttaşlar, yangın felaketinin sorumluların bulunmasını ve yargılanmasını istiyor.

Yangından yaralı kurtulan yurttaşlardan Abdülrezak Demir, MA’ya yaptığı çıklamada yangında itfaiye ve diğer kurumların müdahalede geciktiğini, havadan müdahalenin yapılmadığını söyledi. Demir, ‘‘Beni hastaneye kaldırdıklarında bile henüz itfaiye, ambulans gitmemişti. Köylülerin dolmuşuyla beni hastaneye götürdüler” dedi.

Demir, ellerini kısmen kullanabildiğini, sırtındaki yanıkların büyük oranda iyileştiğini, sıcak ve soğuk havanın kendisini olumsuz etkilediğini kaydederek, sorumluların bulunmasını ve yargılanmasını istedi. Yangında oğlu Sinan Deviren’i kaybeden baba Ali Deviren ise ‘‘Yangın DEDAŞ’ın tellerinden çıktı. DEDAŞ çocuklarımızın davasını kapatmaya çalışıyor. Devlet de destek oluyor. Çocuklarımızın failleri kim bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz."

∗∗∗

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

Adana Çukurova’da dün orman yangını çıktı. Yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Seyhan Barajı’ndan su alımı yapan söndürme uçağı bu sırada düştü. 2 pilot yaralandı, pilotların durumunun iyi olduğu belirtildi. Manisa Alaşehir’de ise makilikte yangın çıktı.