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Alev alan otomobili itfaiye söndürdü

Ajans Haberleri
  • 11.08.2024 09:49
  • Giriş: 11.08.2024 09:49
  • Güncelleme: 11.08.2024 09:49
Kaynak: İHA
Alev alan otomobili itfaiye söndürdü

Şanlıurfa’da alev alan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Halide Nusret Zorlutuna Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki 67 LC 704 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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