Alev alan trafo korkuya neden oldu

Adıyaman’da, bir trafo içerisinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi’nde bulunan bir trafoda yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korkuya neden oldu.

Durum üzerine itfaiye ekipleri ile elektrik arıza şirketi görevlilerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası trafoda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.