Alev alev yanan eve hortumla müdahale kamerada

Adana’da bir evde çıkan yangın çıktı. Alev alev yanan eve hortumla müdahale yetersiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir evde çıktı. İddiaya göre, evin küçük yaşlardaki çocuğu koltukta oynarken yangın çıktı. Yangın büyüyerek salonu ardından evi kapladı. Alevleri söndürmek isteyen bir şahıs da hortumla müdahalede bulundu ancak yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.